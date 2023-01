Spanien verbietet Mega-Ställe für Kühe

In Spanien werden keine riesigen Rinderfarmen mehr gebaut. Die Regierung hat die Massentierhaltung verboten.

In Zukunft dürfen nur noch Ställe mit maximal 850 Tieren in Betrieb gehen. Die spanische Regierung will mit dem Gesetz Tiere, Klima und Umwelt schützen. Tierschützer feiern diese Entscheidung. Denn so konnte eine neue Riesen-Farm mit mehr als 23.000 Tieren verhindert werden. Sie wäre eine der weltweit Größten geworden.

Ganz zufrieden sind die Tierschützer aber nicht: Denn die bestehenden Farmen dürfen bleiben und davon hat Spanien sehr viele. Sie sollen aber stärker kontrolliert werden und dürfen sich auch nicht vergrößern.

So viele Tiere werden in Spanien geschlachtet

Spanien ist bekannt für seine riesigen Tierfarmen. Jedes Jahr werden rund 900 Millionen Tiere geschlachtet. 58 Millionen davon sind Schweine, aber auch Kaninchen, Hähnchen, Lämmer und Kühe werden getötet.

Die spanische Regierung kümmert sich nicht nur um das Tierwohl, sie will auch, dass es den Menschen gut geht:

Auch in Deutschland könnte Essen bald günstiger werden