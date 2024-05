Waffen nach Israel? Nicht über dieses Land!

Spanien hat einem dänischen Schiff verboten in einem Hafen anzulegen. Der Grund: Es liefert Waffen nach Israel.

Das dänische Schiff "Marianne Danica" hat für den 21. Mai die Einfahrt in einen spanischen Hafen beantragt. Das hat die spanische Regierung abgelehnt. Es ist das erste Mal, dass die Regierung so entschieden hat. Der spanische Außenminister José Manuel Albares sagte aber, in Zukunft wird das Verbot jedes Schiff treffen, das Waffen nach Israel liefert.

Das Letzte, was der Nahe Osten derzeit braucht, sind mehr Waffen. Er braucht mehr Frieden.

So setzt sich Spanien für Palästina ein

Die spanische Regierung hat selbst die Waffenlieferungen an Israel eingestellt. Sie setzt sich intensiv für eine Waffenruhe in Gaza ein und dass Palästina als eigenständiger Staat anerkannt wird.

