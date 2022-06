Lebensmittel für die Tonne - In Spanien soll das bestraft werden

In Spanien wird ein neues Gesetz geplant. Bald könnte das Verschwenden von Lebensmitteln dort richtig viel Geld kosten.

Die Regierung will mehrere neue Regeln einführen:

Für Restaurants und Kneipen soll es eine Pflicht geben, übriges Essen zum Mitnehmen kostenlos einzupacken - wenn die Gäste das wollen

Supermärkte sollen die Preise senken, wenn bei einem Produkt bald das Verfallsdatum ansteht

Spenden an Tafeln und andere Organisationen sollen besser organisiert werden

Unternehmen, die vermeidbare Lebensmittelabfälle produzieren, sollen eine Strafe zahlen - zwischen 2.000 und 60.000 Euro

Das Gesetz ist noch ein Entwurf, soll aber in den nächsten Tagen dem Parlament in Madrid vorgelegt werden. Geplant ist, dass es dann ab 2023 gilt.

So viel wird weggeworfen

In Spanien werden laut dem Ministerium für Landwirtschaft jedes Jahr etwa 1,36 Millionen Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen. Umgerechnet auf die Bürgerinnen und Bürger sind das etwa 30 Kilogramm pro Person. In Geld sind das für jeden in Spanien 250 Euro pro Jahr, die verschwendet werden.

Auch in Deutschland fordern Aktivisten, dass mehr gegen Lebensmittelverschwendung getan wird. Denn bei uns wird ebenfalls viel verschwendet.

