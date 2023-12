Sparkasse: Vorsicht vor diesen Fake-Mails!

Betrüger versuchen durch eine neue Masche an dein Online-Banking ranzukommen. Hier solltest du besonders aufpassen.

Die Sparkasse warnt seine Kundinnen und Kunden vor E-Mails mit diesem Betreff:

Sparkasse: Probleme mit Ihrem Konto erkannt, <Name>

Sparkasse: Viele neue Funktionen und Möglichkeiten

Information

Sparkasse: Wichtige Interaktion erforderlich!

Das sind keine offiziellen Mails der Sparkasse an dich. Dahinter versteckt sich eine Betrugsmasche. In den Mails steht, ihr sollt auf einen Link klicken, um zum Beispiel die Einzahlung der Energiepauschale zu bestätigen. Auch per SMS kommen Fake-Nachrichten von Betrügern an, bei denen ihr vorsichtig sein solltet.

Was passiert, wenn ich auf einen Fake-Link in einer Phishing-Mail klicke?

Auf der Seite, auf die ihr weitergeleitet werdet, sollt ihr dann eure persönlichen Daten oder eure TAN-Nummer angeben. Wenn ihr das macht, wird entweder euer Bankkonto leer gefegt oder die Betrüger rufen in eurem Namen in der Sparkasse an, um an eure Kohle zu kommen.

Wichtig: Die Sparkasse würde nie irgendwo online oder am Telefon nach euren persönlichen Daten oder eurer TAN-Nummer fragen. Passt hier auf!