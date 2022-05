DAS entsteht aus altem Speisefett!

In Öhringen bei Heilbronn sammeln die Bürger Fettreste. Ein Unternehmen macht daraus Biodiesel.

Rund 4,7 Tonnen Fett sind bei dem Test zusammengekommen. Normalerweise sind die Reste einfach weggeworfen worden. Von 1,2 Litern gesammelten Fett kann man Biodiesel für 20 Kilometer Autofahrt machen. Das sagt das Unternehmen.

So funktionierts

Jeder der teilnimmt, bekommt eine spezielle grüne Dose. Darin soll das Fett gesammelt werden. Die Dose geben die Teilnehmer an einem Container in der Stadt ab und bekommen direkt eine neue.

Das Projekt ist in Öhringen so erfolgreich, dass die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis jetzt testen will, ob es auch in einer kleineren Gemeinde mit verstreuten Ortsteilen funktioniert.