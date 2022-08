Schüler läuft von Freiburg nach Hamburg und sammelt 30K!

1.120 Kilometer war ein 16-Jähriger unterwegs - zu Fuß. Und das aus einem besonderen Anlass.

Für arme Kinder lief Denis Holub quer durch Deutschland und kam am Sonntag in Hamburg an. 16 Tage dauerte sein Spendenlauf. Mit der Aktion "Denis läuft quer" sammelte der Schüler aus Breisach am Rhein Rund 30.000 Euro. Außerdem will er mehr Menschen zum Spenden motivieren.

Wo genau landet das Cash?

Der 16-Jährige supportet mit dem Lauf die internationale Kinderhilfsorganisation "Mary''s Meals". Die in Schottland gegründete Organisation will Kindern aus ärmeren Regionen in der Welt Essen und eine gute Schulbildung ermöglichen.

