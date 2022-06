🐈 Raus nur noch gechipt und kastriert!

Honig ist in diesem Jahr deutlich teurer geworden. Der Grund ist das schlechte Wetter im vergangenen Jahr, dadurch konnten die Bienen weniger Pollen f├╝r die Honigproduktion sammeln. Zus├Ątzlich gab es ein vermehrtes Bienensterben in Rheinland-Pfalz. Das ergab eine Ergebung des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen. mehr...