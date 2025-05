Ein Zeuge meldete die Party bei der Polizei. Nun wird ermittelt.

Die Party fand am 1. Mai in einem Reitclub in Speyer statt. Ein Zeuge hörte laut Polizei, dass die Jugendlichen auf der Party "ausländerfeindliche Parolen" riefen und meldete dies bei der Polizei. Viele Einsatzkräfte fuhren vor Ort und nahmen die Personalien der Jugendlichen auf.

Wer von ihnen genau für die Sprüche und Parolen verantwortlich ist, ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht bekannt. Dennoch wurde schon ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.