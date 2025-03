Richtig gelesen: Ein Schulleiter in England hat an seiner Schule alle Spiegel in den Toiletten abhängen lassen. Gute Idee oder No-Go?

Der Grund für das Spiegel-Verbot laut "BBC" : Schulleiter Grant Edgar findet, dass die Schülerinnen und Schüler einfach zu viel Zeit vor dem Spiegel verbringen. Die Toiletten sind an der Schule laut ihm zu einem Treffpunkt geworden. Größere Gruppen Jugendlicher treffen sich demnach in den Toiletten vor den Spiegeln. Das ist laut dem Schulleiter ein Problem: Es gibt längere Wartezeiten auf den Toiletten.

Schüler kommen immer häufiger zu spät zum Unterricht.

Manche Schüler könnten sich wegen der Gruppen unwohl dabei fühlen, zur Toilette zu gehen. Deshalb gibts in einer Schule in England keine Spiegel mehr! Dauer 0:17 min Deshalb gibts in einer Schule in England keine Spiegel mehr! Die Folge: Der Schulleiter hat alle Spiegel an der Schule abhängen lassen! Einige Eltern finden das gar nicht lustig. Ihre Kinder bräuchten die Spiegel zum Beispiel für ihre Kontaktlinsen und Zahnspangen. Andere sagen, dass die Aktion sowieso gar nichts bringen würde. Andere Eltern finden das Ganze aber nicht so dramatisch: Ihre Kinder könnten sich so vielleicht mehr auf den Unterricht als auf ihren Look konzentrieren. Btw: Wer aus medizinischen Gründen einen Spiegel braucht, kann sich einen im Sekretariat holen.