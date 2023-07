US-Geheimdienst CIA sucht Spione in Russland

Der Geheimdienst bietet der russischen Bevölkerung die Möglichkeit, Informationen weiterzugeben.

Die Stimmen, die sich gegen den Krieg in der Ukraine aussprechen, werden mehr in Russland. Das hat auch der Geheimdienst CIA (Central Intelligence Agency) aus den USA erkannt und will die Stimmung gegen den Angriffskrieg für sich nutzen.

CIA sucht Spione

Die CIA hat auf Telegram eine Nachricht an Russinnen und Russen verschickt, in der erklärt wird, wie man dem Geheimdienst Informationen schicken kann. Das soll über das Darknet ablaufen, ein geschützter Bereich des Internets, in dem man schwerer nachzuverfolgen ist. Die Nachricht mit der Anleitung wurde in der ersten Woche bereits 2,5 Millionen Mal angeschaut.