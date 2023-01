Neuer Sportwagen schafft 500km/h 🏎️💨

Der Hennessey Venom F5 Revolution knackt die 500er-Marke. Aber wie schnell ist das ├╝berhaupt?

Das Auto ist eine Weiterentwicklung vom Venom F5 und besitzt einen Motor mit 1.842 PS! Zum Vergleich: Im Jahr 2021 lag die durchschnittliche Motorleistung von neu angemeldeten Autos in Deutschland bei rund 156 PS.

Die H├Âchstgeschwindigkeit vom F5 Revolution soll bei etwas mehr als 500 Kilometern pro Stunde liegen. Allerdings nur dann, wenn die Fahrstrecke lang genug ist, so der Hersteller. Es sollen nur 24 Exemplare des Autos gebaut werden. Kostenpunkt? Rund drei Millionen US-Dollar, also in etwa drei Millionen Euro.

Damit du dir 500km/h besser vorstellen kannst:

Ein Wimpernschlag dauert ungef├Ąhr 0,15 Sekunden. Mit einer Geschwindigkeit von 500 Kilometern pro Stunde kommt man in der Zeit rund 20 Meter weit.

Ohne auf Verkehr, Tanken und Co. achten zu m├╝ssen, k├Ânnte man in nur zwei Stunden einmal quer durch Deutschland fahren.

Um einmal die Welt zu umrunden, br├Ąuchte man immerhin ganze 80 Stunden - also etwas mehr als drei Tage.

