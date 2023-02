"Nicht mein Geschmack": Spotify führt neue Funktion ein

Damit soll der Algorithmus besser verstehen, welche Musik du wirklich gut findest.

Vielleicht kennst du das: Du hast dir Playlisten für bestimmte Zwecke angelegt, zum Beispiel fürs Fitti, Einschlafen oder Feiern gehen. Und am Tag nach dem Hören pumpt dann tagsüber super unpassende Musik durch deine AirPods.

Deshalb gibt es bei Spotify jetzt die Möglichkeit, bestimmte Playlisten mit "Excluse from your taste profile" zu markieren. So soll der Algorithmus deinen Musikgeschmack besser verstehen können und dir mehr Musik empfehlen, die dir wirklich gefällt - und nicht nur in bestimmten Situationen.

Wo finde ich die neue Funktion?

Das neue Feature ist über die drei Punkte unter jeder Playlist zu finden:

Spotify

Allerdings hat Spotify gerade erst mit dem Rollout begonnen. Das kann bedeuten, dass du die Funktion aktuell noch nicht nutzen kannst. Falls dem so ist, dauert es aber sicher nicht mehr lange.