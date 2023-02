Spotify liefert bald deinen persönlichen DJ

Eine künstliche Intelligenz soll dir persönliche Mixes mit Ansagen abspielen: Der AI-DJ kommt.

Du musst keine Playlists mehr machen und auch keine Songs aktiv anwählen. Der AI-DJ spielt dir das, worauf du Lust hast. Sollte dir die Mood jedoch nicht gefallen, kannst du sie auch switchen.

So wird das neue Feature aussehen:

Von Neuvorstellungen bis hin zu alten Favorites kann der Algorithmus genau erkennen, was du gerne hören willst. Mit ein bisschen Interaktion lässt sich die KI auch trainieren.

Wann ist es soweit?

Aktuell ist die neue Funktion nur auf Englisch und in den USA und Kanada verfügbar. Wann es in Deutschland so weit ist, wurde noch nicht bekannt gegeben.