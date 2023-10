Sprachnachrichten: Nice oder No-Go?

Laut einer Studie sind Sprachnachrichten eher unbeliebt. Die Gründe dafür scheinen klar zu sein.

Etwa jede dritte Person in Deutschland verschickt und erhält gerne Sprachnachrichten. Ungefähr genauso viele Menschen mögen sie gar nicht. Der Rest findet es entweder doof, Sprachnachrichten zu versenden oder sie zu bekommen. Das ergab eine Umfrage von Digitec Galaxus.

Die repräsentative Umfrage wurde im September 2023 vom Marktforschungsinstitut LINK im Auftrag des schweizer Online-Händlers Digitec Galaxus durchgeführt. Dabei haben rund 2.500 Menschen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz mitgemacht.

Kein Bock auf Sprachnachrichten? DAS sind die Gründe

Man sieht nicht, um was es geht (50 Prozent)

Der Absender kommt nicht auf den Punkt (44 Prozent)

Die Nachrichten sind oft sehr lang (36 Prozent)

Für die Befragten aus Deutschland gibt es auch noch andere Dinge, die sie an Sprachnachrichten 💩 finden. Zum Beispiel, dass man sie oft ein zweites Mal anhören muss, wenn man nicht direkt antworten kann.

Jede fünfte Person hört sich Sprachnachrichten sofort an

Die meisten Teilnehmer aus Deutschland - etwa zwei von drei Personen - hören sie sich hingegen am selben Tag an oder sobald sie Zeit haben. Der Rest checkt die Nachricht erst am nächsten Tag, einige Tage später - oder macht es abhängig vom Absender.

