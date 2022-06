Ist der Sprit tatsächlich billiger?

Seit Mitternacht gibt es den Tankrabatt. Viele haben damit gerechnet, dass die Preise nicht sofort sinken.

Es ist anders gekommen als erwartet: Die Nachrichtenagentur dpa hat die Preise zwischen 6 und 7 Uhr beobachtet. Und tatsächlich: Diesel und Benzin sind am 1. Juni billiger als am Vortag. Der Preis für einen Liter Super E10 lag bei unter 1,90 Euro. Noch am Dienstag kostete der bei den meisten Tankstellen zwischen 2,10 und 2,30 Euro. Auch der Diesel kostet weniger als 2 Euro.

Wieso sind die Preise doch gesunken?

Eigentlich wurden die Vorräte der Tankstelle vor Mitternacht mit der normalen Steuer eingekauft. Deshalb dachten viele, dass der Sprit noch zum hohen Preis weiterverkauft wird. Durch die Aufmerksamkeit auf den Tankrabatt und den Wettbewerbsdruck mit den anderen Tankstellen haben viele sofort ihre Preise gesenkt.

