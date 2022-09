Beim Tanken sparen: Wo es geht und wo nicht

Die Preise sind je nach Bundesland und Kraftstoff unterschiedlich hoch. So sieht es in RLP und BW aus!

Eine Studie fand heraus, dass die hohen Spritpreise je nach Bundesland stark voneinander abweichen. In Bayern beispielsweise tankt es sich derzeit am teuersten - die Daten vom ADAC im Auftrag der DPA stammen vom Freitag. Hier eine Übersicht, wo du momentan noch am billigsten an die Kraftstoffe E10 und Diesel kommst:

E10

Saarland: 1,905 Euro

Baden-Württemberg: 1,934 Euro

Rheinland-Pfalz: 1,938 Euro.

Diesel

Hamburg: 2,037 Euro

Niedersachsen: 2,046 Euro

Nordrhein-Westfalen: 2,057 Euro

Beim Diesel schnitt Baden-Württemberg hinter Bayern am schlechtesten ab - hier zahlte man Stand Freitag ganze 2,159 Euro. Rheinland-Pfalz befindet sich im Mittelfeld.

Das Ende des Tankrabatts hat Anfang September zum beträchtlichen Anstieg der Preise geführt: