mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Die Spritpreise für Benzin sind momentan so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Was du tun kannst, erfährst du hier.

Aber nicht nur Benzin, auch Diesel ist teurer geworden. Laut ADAC ist der Preis für einen Liter innerhalb von vier Wochen um 15 Cent gestiegen. Julian Häußler vom ADAC Württemberg erklärt es dem SWR so: Das liege daran, dass jetzt viele Menschen Heizöl für den Winter kaufen, da steige auch immer der Dieselpreis.

Außerdem ist laut ihm der hohe Rohölpreis ein Grund.

Die weltweite Nachfrage nach Öl sei relativ hoch, aber die Lagerbestände niedrig -> dadurch steigen die Preise.

Außerdem sind in Baden-Württemberg gerade Sommerferien und somit fahren viele mit dem Auto in den Urlaub. Auch das ist ein Grund, dass Sprit gerade teurer ist. So kannst du beim Tanken sparen: Der ADAC-Sprecher hat folgende Tipps: Preise vergleichen: Das geht online oder per App in Echtzeit. Dadurch kannst du die günstigste Tankstelle in der Region herausfinden und dann dort tanken. Denn wenn man immer am günstigsten tankt, dann fördert man so den Wettbewerb und hat zumindest einen geringen Einfluss, dass die Preise vielleicht nach unten gehen.

Nicht auf der Autobahn tanken: Dort war der Sprit laut einer ADAC-Untersuchung in diesem Sommer pro Liter 35 bis 40 Cent teurer.

Dort war der Sprit laut einer ADAC-Untersuchung in diesem Sommer pro Liter 35 bis 40 Cent teurer. Abends tanken: Abends zwischen 20 und 22 Uhr sind die Preise am niedrigsten und morgens um 7 Uhr am höchsten, so Häußler.

Abends zwischen 20 und 22 Uhr sind die Preise am niedrigsten und morgens um 7 Uhr am höchsten, so Häußler. In Österreich tanken: Wenn du eh durch Österreich musst, dann lohnt es sich, dort vollzutanken. Vor allem bei Benzin ist der Unterschied mit fast 20 Cent pro Liter recht groß. Diesel ist ebenfalls günstiger. In Frankreich und Italien hingegen sind die Preise ähnlich wie hier in Deutschland. Wie du beim Essen sparen kannst, erfährst du hier: Nachhaltigkeit Essen safen statt Wegwerfen - so sparst du Kohle! Nix im Kühlschrank? Mit diesen Apps hast du für wenig Geld trotzdem einen vollen Bauch. 👩🏾‍🌾 13:00 Uhr DASDING DASDING