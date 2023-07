Schaumteppich bei Bonn: Wer hat Spülmittel in den Brunnen gekippt?

In Euskirchen haben Unbekannte acht Flaschen Spülmittel in einen Brunnen gekippt - und für jede Menge Schaum gesorgt.

Die leeren Flaschen fand die Polizei später in einem Mülleimer nahe dem Brunnen. Aus dem quoll am Wochenende nach und nach Schaum - bis sich ein Schaumteppich in der Fußgängerzone von Euskirchen ausbreitete. Die Stadt stellte am Samstag den Brunnen ab, damit sich nicht noch mehr Schaum bildet.

#Euskirchen Öffentlicher #Brunnen mit Spülmittel #verunreinigtInfos unter: https://t.co/YFAqOVuLXw pic.twitter.com/J6DNEjHhTD

Feuerwehr befreite Fußgängerzone von Schaum

Laut Polizei entfernte die Feuerwehr den Schaum noch am Samstag. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und wertet dafür Videoüberwachungen aus. Nach Zeugen sucht sie ebenfalls - falls du am WE also zufällig in Euskirchen warst und etwas gesehen hast, melde dich unter 02251 799-0 bei der Polizei Euskirchen.

