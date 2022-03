Wie du dank Hackern Russen über den Krieg informieren kannst

Für die Wahrheit: Die Hacker-Gruppe Squad303 hat ein Tool gebaut, mit dem du Menschen in Russland kontaktieren kannst.

Menschen in Russland kommen nur sehr schwer an unabhängige Informationen. Viele wissen daher nicht oder nicht richtig, was wirklich im Krieg in der Ukraine abgeht. Das will die Hackergruppe Squad303 ändern - mit einem Tool, das dir offenbar Mailadressen oder Telefonnummern von Menschen in Russland anzeigt, um sie zu kontaktieren.

So funktioniert das Tool

Auf der Seite 1920.in kannst du auswählen: Willst du jemanden per SMS, WhatsApp oder E-Mail Kontakt aufnehmen. Ein SWR3-Netzexperte hat das Ganze mit WhatsApp ausprobiert, denn: WhatsApp ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt und kann nichts so leicht mitgelesen werden.

Wer sich für WhatsApp entscheidet, bekommt eine Nummer aus Russland angezeigt - außerdem noch einen vorgefertigten Textbaustein auf russisch. Darin steht so etwas wie: "Hallo, wir kennen uns nicht. Ich lebe im Ausland. Ich weiß, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und viele Soldaten und Zivilisten dort gestorben sind. Wie lebt man in Russland? Wie geht es Ihnen?" Das ist ein Vorschlag, wie du Kontakt aufnehmen kannst. Du kannst aber auch selbst etwas formulieren und es mit einem Tool übersetzen lassen.

Das solltest du beachten, wenn du mitmachen willst

Zeigt das Profil-Bild des dir angezeigten Kontakts jemand unter 18 Jahren? Dann besser Finger weg!

Checke die vorformulierte Nachricht vor dem Abschicken mit einem Übersetzungsprogramm (zum Beispiel mit Google und Bing)

Es kann sein, dass dir die kontaktierten Leute in Russland nicht glauben. Schließlich sehen sie in ihren Medien nicht das, was wir sehen. Die russischen Staatsmedien müssen streng nach Vorgaben der Regierung dort berichten. Viele Fakten werden verschwiegen.

Wer steckt hinter Squad303

Bei der Hackergruppe soll es sich um polnische Programmierer handeln, aber mittlerweile sollen Hacker weltweit mitmachen - auch Deutsche seien dabei, sagte ein Mitglied dem SWR. Squad303 arbeite mit Hackergruppen wie Anonymous zusammen. Die Daten seien aus Russland "geliehen", teilte die Gruppe dem Magazin "Spiegel" mit. Was sie damit genau meinen, ist unklar. Dass Hacker aber legal an Daten kommen, ist eher unwahrscheinlich.

Who are we? Just an anonymous people... Why are we? To #fightforUkraine ✌️✌️✌️#OpRussia #UkraineUnderAttaсk #UkraineRussianWar https://t.co/mgYaiP7eT2

