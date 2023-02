Squid Game Staffel 2: Diese Details verrät der Hauptdarsteller

Wann starten die Dreharbeiten und worum wird es inhaltlich gehen? Darüber hat Lee Jung-jae aka Spieler 456 gesprochen.

"Die Dreharbeiten zu Squid Game 2 beginnen im Sommer und werden wahrscheinlich etwa 10 Monate dauern." Im Interview mit der südkoreanischen Zeitung Ilgan Sports macht Hauptdarsteller Lee Jung-jae den Zeitplan klar und verrät damit: Er wird wieder dabei sein. Wann die zweite Staffel des Netflix-Erfolgs dann zum Streamen bereitsteht? Darüber gibt es unterschiedliche Schätzungen im Netz. Manche sprechen von Ende 2024, andere gehen von frühesten Anfang 2025 aus.

Squid Game 2: Darum solls gehen

Auch wenn die Fans wohl noch eine Weile auf Squid Game 2 warten müssen, tröstet sie vielleicht diese zusätzliche Info des Schauspielers: Die zweite Staffel soll umfangreicher und größer werden als Staffel 1.

Inhaltlich wird es in der Fortsetzung der Serie wohl vor allem um Rache gehen, gibt Hauptdarsteller Lee Jung-jae in dem Interview an. Seine Rolle und die des Frontmanns, der die Spiele überwacht, werden laut ihm "die zentralen Figuren der nächsten Geschichte" sein.