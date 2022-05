Squid Game Staffel 2: Serienschöpfer droppt Infos!

Hwang Dong-hyuk hat Squid Game erschaffen. Jetzt hat er mit der Vanity Fair über die zweite Staffel gesprochen!

Die große Frage für alle Fans der Serie ist natürlich: Wann geht es weiter? Hier legt sich Dong-hyuk nicht auf ein Datum fest. Er verrät aber, dass die neue Staffel zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 kommen wird!

Wird es wieder so brutal?

Ja, das hat der Serienschöpfer angekündigt. Weiter sagte er zum Inhalt der Story das:

Ich will die Frage stellen, ob echte Solidarität zwischen Menschen überhaupt existieren kann

Fix ist das Drehbuch aber noch nicht. Dong-hyuk erzählte, er habe drei Seiten voller verschiedener Ideen für die zweite Staffel. Daraus versucht er jetzt das Drehbuch zu schreiben.

Die erste Staffel von Squid Game war extrem erfolgreich, obwohl in der Serie sehr brutale Szene zu sehen sind. In diesem Video erfährst du, was diese Serie psychologisch betrachtet auslöst!