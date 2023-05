Bei SSV-Hardstuck-Game: Trymacs tackelt Flitzer um

Der SSV Hardstuck von Trymacs ist Meister und hat einen Rekord aufgestellt. Was noch so passiert ist, erfährst du hier.

1:0 hat der SSV Hardstuck gegen den Walddörfer SV gewonnen. Das bedeutet, der Fußball-Verein von Trymacs steigt nicht nur auf - er ist auch Meister. On top kommt noch ein Rekord: Über 900 Leute waren vor Ort. So viele Zuschauer gab es in der zehnten Liga noch nie. Das komplette Spiel in Hamburg wurde auf Twitch gestreamt. Für das letzte Saisonspiel wurden für den Kader mehrere Influencer und Streamer wie Marc Eggers, Aditotoro, LetsHugo und Sascha Hellinger rangeholt.

LetsHugo verschießt Elfmeter

LetsHugo ist seit dem Völkerball-Turnier verletzt und konnte beim Match nicht spielen. Er hatte aber eine wichtige Aufgabe: Hugo sollte nur für den Elfmeter eingewechselt werden. Und so kam es dann auch in der 54. Minute. Leider ohne Erfolg... Ein Tor fiel aber: Leon Kroiß machte in der 80. Minute das 1:0 und führte den SSV Hardstuck zum Sieg. Den Elfmeter und das Tor gibt es hier:

Trymacs vs. Flitzer

In der 85. Minute gab's dann noch einen Flitzer. Der wurde aber direkt von Trymacs aufgehalten. Hier kannst du dir die Szene anschauen: