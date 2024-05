Polizeieinsatz und Zugstopp: SSV-Ulm-Fans fliegen aus ICE

Auf der Rückfahrt aus Dortmund haben die Ulmer Fans wohl ein bisschen zu arg gefeiert. Der Zugführer schmiss sie raus.

Die vorzeitigen Meister der dritten Liga spielten am Sonntag gegen Dortmund II und gewannen 2:1. Auch das wurde ausgiebig gefeiert - auf dem Rückweg im ICE. Die Party der betrunkenen Ulmer war wohl so krass, dass der Zug bereits in Frankfurt außerplanmäßig länger stehen musste. In Mannheim wurde es dem Zugchef dann zu viel.

Zug wird wegen Fußballfans geräumt

Was genau im Zug passiert ist, ist bisher nicht bekannt. Laut Polizei war der Grund für den Stopp das "nicht-bürgerliche Verhalten" von fünf SSV-Fans. Der Zugchef habe sich deshalb ab dem Halt in Mannheim geweigert weiterzufahren. Sogar die Bundespolizei musste anrücken. Die Ulmer Fans mussten anschließend aussteigen und sich einen neuen Zug suchen, um nach Hause zu kommen.

Ein Zeuge soll erzählt haben, dass die Fußballfans auffällig gewesen sein sollen. Einer habe gedroht, Sitze aus dem Zug rauszureißen.

