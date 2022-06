Dem Musiker und Influencer wird unter anderem Betrug beim Verkauf von Corona-Schutzmasken vorgeworfen.

Jan Böhmermann hat in einer Folge seiner Satire-Show "ZDF Magazin Royale" das Masken-Business von Fynn Kliemann exposed: Er soll bei der Angabe des Produktionsorts der Masken gelogen haben - um mehr Geld damit machen zu können. Zusätzlich soll er fehlerhafte Masken - die so nicht mehr verkauft werden durften - an Geflüchtete gespendet haben.

Staatsanwaltschaft: "Die Ermittlungen dauern an"

Wie die deutsche Presseagentur berichtet, soll nun die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermitteln. Ob nur Fynn in dem Prozess als Beschuldigter gilt, ist bisher unklar. Weitere Details zum Ermittlungsverfahren, zum Beispiel, wie lange es gehen wird, sind bisher nicht bekannt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte zum aktuellen Stand nur: "Die Ermittlungen dauern an".

Hier kannst du dir das Video von Jan Böhmermann anschauen:

Hier erfährst du mehr über den Skandal und auch darüber, wie Fynn reagiert hat:

Fynn Kliemann: Das will er ändern!

Fynn Kliemann spendet 280k an Hilfsorganisationen!