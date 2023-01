Alec Baldwin soll wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden

Im Oktober 2021 kam eine Kamerafrau beim Dreh mit Alec Baldwin durch einen Schuss ums Leben. Jetzt muss er vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will gegen Alec Baldwin und Hannah Gutierrez-Reed, die am Set für die Waffen zuständig war, Anklage erheben. Beide sollen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Was ist passiert?

Im Oktober 2021 wurde die Kamerafrau Halyna Hutchins bei Dreharbeiten zu "Rust" tödlich verletzt. Alec Baldwin schoss mit einer Pistole, die Teil der Szene war, bei einer Probe des Western-Films und traf Hutchins. Der Schauspieler wusste nicht, dass die Pistole mit einer echten Kugel geladen war. Alec Baldwin hat immer wieder gesagt, dass er nicht Schuld am Unfall hat.

Tödlicher Schuss am Filmset: Einigung mit Witwer erzielt!

Die Polizei hat Videos von dem Unfall am Set veröffentlicht: