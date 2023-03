EM 2024: Deutsche Stadien bekommen wilde Namen

Bei der Fußball-EM wird in der "Stuttgart Arena" oder dem "BVB Stadion Dortmund" gespielt. Das ist der Grund:

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland dürfen Sponsoren, die nichts mit dem Organisator UEFA zu tun haben, nicht genannt werden. Viele deutsche Stadien tragen aber einen Sponsor im Namen. Daher hat die UEFA den meisten der zehn deutschen EM-Stadien neue Namen verpasst. Die Festlegung der Namen soll über ein Jahr gedauert haben.

Hier alle Stadiennamen der EM 2024 in der Übersicht:

Rhein-Energie Stadion in Köln = "Cologne Stadium"

Signal-Iduna Park in Dortmund = "BVB Stadion Dortmund"

Merkur-Spiel-Arena Düsseldorf = "Düsseldorf Arena"

Deutsche-Bank-Park in Frankfurt = "Frankfurt Arena"

Veltins-Arena in Gelsenkirchen = "Arena AufSchalke"

Red-Bull-Arena in Leipzig = "Leipzig Stadium"

Allianz-Arena in München = "Munich Football Arena"

Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart = "Stuttgart Arena"

Olympiastadion in Berlin (Name bleibt)

Volksparkstadion in Hamburg (Name bleibt)

Nice to know: Die UEFA hatte wohl vorgeschlagen, den Stadien für das Turnier ihre traditionellen Namen zu geben: Das wäre beim Dortmunder "Signal Iduna Park" dann zum Beispiel der Name "Westfalenstadion" gewesen. Doch einige Vereine sollen dagegen gewesen sein.