Stadion mieten: Jetzt kann (fast) jeder im Camp Nou spielen!

Alle Fußballerinnen und Fußballer können sich einen Traum erfüllen - allerdings für viel Geld.

Der FC Barcelona vermietet das Stadion vom 6. bis 11. Juni. Für 300 Euro pro Person darf man sich 15 Minuten im legendären Camp Nou aufwärmen und dann zwei Mal 30 Minuten in Teams gegeneinander spielen. Außerdem darf man durch den Spielertunnel laufen und bekommt kostenlose Getränke. Alle, die mitmachen wollen, müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Ausrüstung - also Trikots und Co - müssen selbst mitgebracht werden.

Warum?

Der FC Barcelona hat mehr als eine Milliarde Euro Schulden. Mit der Aktion will der Verein Geld verdienen. Denn: Für die neue Saison soll der Kader verstärkt werden. Bayern München liegt angeblich ein 30-Millionen-Euro-Angebot für einen Transfer von Robert Lewandowski vor.

Deshalb ist das Camp Nou so ein besonderes Stadion: