Hier soll man in Zukunft am besten leben können!

Was wurde bewertet?

Für die Studie haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel untersucht, wo es in der Zukunft viele Arbeitsplätze geben wird oder wo man gute Bildung bekommen kann, weil viele Unis oder Hochschulen in der Nähe sind. Außerdem haben sie geschaut, wie alt oder jung die Menschen in den Städten und Landkreisen sind. Und ob es viele Firmen gibt, die gute Ideen haben, um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein.