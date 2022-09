Hier gibt es Stand-Up-Paddle - aus dem Automaten!

Wasser, Snacks und Eis - das kann man sich aus dem Automaten ziehen. Aber Stand-Up-Paddel-Boards?!

Stand-Up-Paddler sind auf vielen Seen und Flüssen unterwegs. Die aufblasbaren Boards (SUPs) sind unglaublich beliebt. Aber auch nicht ganz billig. In Friedrichshafen am Bahnhof kannst du dir jetzt eins ausleihen. Und zwar ganz unkompliziert an einem Automaten. Du musst es allerdings vorher reservieren.

Zum Board gibt es natürlich auch Pumpe und Paddel - alles gut verpackt in einem Rucksack. Du kannst es für einen halben oder ganzen Tag mieten. Das kostet zwischen 20 und 50 Euro.

Warum steht der Automat am Bahnhof?

Den Leihautomat hat die Deutsche Bahn zusammen mit einer Firma für den Verleih von Stand-Up-Paddles aufgestellt. Die Bahn will damit mehr Leute überzeugen, mit dem Zug zum Bodensee zu fahren. Sechs Wochen soll die Aktion jetzt getestet werden. Wird sie gut angenommen, geht es nächsten Sommer weiter mit mehreren Standorten.

