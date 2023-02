Olivenöl im Kaffee?! Was macht Starbucks denn da?

Die eigenwillige Kreation bietet die Kaffee-Kette in Italien an - vorerst.

Oleato - mit diesem Namen werden die neusten Kaffe-Erfindungen von Starbucks gekennzeichnet. Mehrere solcher Kaffeegetränke bietet die US-amerikanische Kette an - ein bis zwei Esslöffel Olivenöl inklusive. Der Grund: Soll ja angeblich gesund sein, einen Esslöffel Olivenöl am Tag zu sich zu nehmen.

Öl im Kaffee auch in Deutschland?

Erst mal gibt's den geölten Kaffee nur in Italien, dann sollen die USA, Japan und Großbritannien folgen. Dann wird Starbucks vermutlich schauen, wie der Kaffee ankommt - und erst dann entscheiden, ob die Kreation auch nach Deutschland kommt.

Geölter Kaffee: Meinungen gehen auseinander

Ob's schmeckt? Das Internet ist sich nicht so einig. Zwei Passantinnen in einem Video der Nachrichtenagentur Reuters gefällt das Getränk. Allerdings findet man in den Kommentaren auf Social-Media auch nicht besonders begeisterte Stimmen. Unter einem Post der BBC ist mit rund 3.400 Likes zu lesen:

Als Italienerin, die die Nation vertritt, bin ich entsetzt.

Und dann ist da natürlich noch die Frage, was das Ganze kostet - denn Starbucks ist ja nicht gerade dafür bekannt, günstig zu sein - und ob man tatsächlich Starbucks-Preise für Kaffee mit Olivenöl bezahlen will.