Erdbeben: Jindaouis, Sally, Massiv und viele andere Stars helfen

Geld- und Sachspenden oder eine Reise ins Krisengebiet - viele Stars unterstützen die Menschen in der Türkei und Syrien.

Tausende Menschen kamen bei dem Erdbeben ums Leben. Außerdem verloren viele Überlebende ihr Zuhause. Es fehlt an allem. Nader Jindaoui hilft mit Sachspenden. In seiner Insta-Story sieht man, wie er zusammen mit seiner Frau Louisa und seiner Mutter viele Kisten packt. Darin sind unter anderem Winterkleidung und Pampers.

Sally-Lkws in Katastrophengebiete

Sally Özcan von Sallys Welt und ihr Mann Murat werden in ihrem Lager in Sulz eine Sammelstelle für Hilfsgüter einrichten. Von da aus werden die Sachen dann per LKW ins Krisengebiet gebracht. Auch du kannst dort Sachen vorbeibringen. Hier gibt es mehr Infos dazu:

Massiv startet Spendenaktion

Bei der Aktion des Rappers kamen bereits über 30.000 Euro zusammen. Genau wie Mois und Fero will er in das Krisengebiet reisen und auch vor Ort unterstützen. Wichtig: Die von uns erwähnten Prominenten zeigen natürlich nur eine kleine Auswahl derer, die jetzt Hilfe leisten.

Hier erfährst du, wie auch du helfen kannst: