Harry Styles, Ed Sheeran und Shaq spenden an die Ukraine!

Mit der Verlosung von persönlichen Gegenständen wollen die Stars Spenden für die Gesundheitsversorgung sammeln.

Zu den teilnehmenden Stars gehören auch Ellie Goulding und die britische Pop-Legende Annie Lennox. Auf dem Internetportal Human Kind verlost die Stiftung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) signierte Gegenstände der Promis - zum Beispiel Trikots oder Schallplatten. Es sollen etwa 55 Millionen Euro gesammelt werden, um die Arbeit der WHO in der Ukraine und ihren Nachbarländern zu unterstützen.

Die WHO hat nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn die Lieferung von 1.300 Tonnen Hilfsgütern in die Ukraine unterstützt, darunter Medikamente, Rettungswagen und chirurgische Ausrüstung.

Noch mehr Good News: