Dein Lohn ist weniger wert!

Neue Zahlen zeigen: Die Preise sind heftig gestiegen, die Gehaltserhöhungen können das nicht ausgleichen.

Das Statistische Bundesamt hat sich angeschaut, wie sich die Löhne und Preise in Deutschland von April bis Juni entwickelt haben. Dabei kam raus: Die Leute haben im Durchschnitt 2,9 Prozent mehr verdient als im gleichen Zeitraum vergangenes Jahr. Bei einem Gehalt von zum Beispiel 1.000 Euro sind das 29 Euro mehr. Dieses Mehr an Geld kann aber nicht die hohen Preise in Deutschland ausgleichen. Denn die sind laut Statistischem Bundesamt um 7,6 Prozent gestiegen. Bei einem Preis von 1.000 sind das 76 Euro mehr.

Geld ist weniger wert

Im Endeffekt heißt das, dass du dir mit mehr Geld weniger kaufen kannst. Fachleute sagen dann, die Real-Löhne sind gesunken. Der Real-Lohn zeigt also an, wie viel der Lohn eigentlich wert ist. Ein Grund für das Ganze: die Inflation. Was das genau ist, haben wir hier im Video erklärt:

Im 2. Quartal 2022 hat die anhaltend hohe #Inflation zu einem #Reallohn|rückgang von 4,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal geführt. Zwar war der Nominallohnindex voraussichtlich um 2,9 % höher, die Verbraucherpreise stiegen allerdings um 7,6 %. Mehr Infos: https://t.co/7tkghwa2XI https://t.co/8KZoAG11wC

Weil auch die Krankenkassen mit der Inflation zu kämpfen haben, gibt es jetzt diesen Vorschlag, woher fehlendes Geld kommen soll: