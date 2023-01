BW und RLP: Hier standest du 2022 am längsten im Stau

Im weltweiten Ranking ist London auf Platz 1. Dort stehen die Menschen im Jahr 156 Stunden im Stau. Wie ist es hier?

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz standen die Menschen letztes Jahr nicht so lange im Stau wie in London. Das kam bei einem Ranking des Verkehrsdienstleisters INRIX raus. So sieht es demnach im Südwesten aus:

Platz 158: Freiburg - 43 Stunden

Freiburg - 43 Stunden Platz 190: Stuttgart - 37 Stunden

Stuttgart - 37 Stunden Platz 209: Pforzheim - 40 Stunden

Pforzheim - 40 Stunden Platz 266: Heilbronn - 35 Stunden

Heilbronn - 35 Stunden Platz 280: Kaiserslautern - 35 Stunden

Kaiserslautern - 35 Stunden Platz 346: Karlsruhe - 28 Stunden

Karlsruhe - 28 Stunden Platz 377: Offenburg - 30 Stunden

Offenburg - 30 Stunden Platz 402: Reutlingen - 25 Stunden

Reutlingen - 25 Stunden Platz 492: Worms - 24 Stunden

Worms - 24 Stunden Platz 560: Speyer - 22 Stunden

Speyer - 22 Stunden Platz 571: Mannheim - 18 Stunden

Mannheim - 18 Stunden Platz 686: Ulm - 14 Stunden

Ulm - 14 Stunden Platz 722: Koblenz - 13 Stunden

💡 Für das Ranking wurden nicht nur die Stunden berücksichtigt, die Menschen dort pro Jahr durchschnittlich im Stau verbringen. Zusätzlich wurde auch die Fließgeschwindigkeit und ob es sich im Vergleich zu 2021 verbessert oder verschlechtert hat, berücksichtigt.

Hier staut es sich vergleichsweise wenig:



Heidelberg, Konstanz, Mainz und Ludwigshafen sind nicht in dem Ranking. Vergleichsweise staut es sich hier wenig.

