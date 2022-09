Das ist der krasseste Stau Deutschlands

Der Stau von Containerschiffen in der Nordsee ist der schlimmste weltweit. Das hat Folgen für dich und Unternehmen.

19 Containerschiffe warten vor Kiel auf die Einfahrt in den Hafen - manche schon seit drei Wochen. Es sind vor allem Schiffe, die zwischen China und Europa hin und her fahren. Sie bringen Kleidung, Technik, aber auch Medikamente und Baumaterial.

Was sind die Gründe für den Stau?

Es sind immer noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Lockdowns in chinesischen Hafenstädten, die den Verkehr auf der ganzen Welt durcheinander gebracht haben. Außerdem sind es insgesamt sehr viele Waren (90 Prozent), die weltweit auf Schiffen transportiert werden. Viele Häfen kommen da an ihre Grenzen, auch in anderen Ländern. In Deutschland fehlt häufig der Platz, um die Container zu lagern.

Was hat der Stau für Folgen?

Es fehlen Produkte in den Läden: Das können Lebensmittel sein, Fernseher oder auch Sneaker oder Hoodies. Auch den deutschen Unternehmen fehlen Dinge: Wenn zum Beispiel Einzelteile für Maschinen nicht geliefert werden, kann die Firma sie nicht mehr produzieren. Insgesamt produzieren Unternehmen in Deutschland grade weniger als noch Anfang des Jahres - wegen der Lieferengpässe und wegen der hohen Energiekosten.

