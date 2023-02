So lange wie in Pforzheim stehst du sonst nirgends im Stau

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In Deutschland stehen Autofahrende auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart am längsten. An was liegt das?

Der Abschnitt der A8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart war mit etwa 3.200 Staustunden im letzten Jahr der Stau-Hotspot in Deutschland, wie der ADAC mitteilte. Das liegt demnach daran, dass die Autobahn 8 auf sechs Spuren erweitert wird. Bis 2026 sollen die Bauarbeiten dafür voraussichtlich gehen. Pforzheim oder Freiburg: Wo steht man am längsten im Stau? Bei einem Ranking des Verkehrsdienstleisters INRIX kam raus, dass Freiburg in Deutschland der Stau-Hotspot ist. Pforzheim liegt kurz dahinter. Für dieses Ranking wurden allerdings nicht nur die Stunden berücksichtigt, die Menschen dort pro Jahr durchschnittlich im Stau verbringen. Zusätzlich wurde auch die Fließgeschwindigkeit und ob es sich im Vergleich zu 2021 verbessert oder verschlechtert hat, berücksichtigt. Das erklärt, warum hier eine andere Stadt vor Pforzheim liegt. Warum ist eine Rettungsgasse im Stau so wichtig? Wie wahr ist der Spruch, dass der Penis umso kleiner ist je größer das Auto ist? Das erfährst du hier: Studie Kleiner Penis = großer Sportwagen? Ja. Das zeigt zumindest eine britische Studie. Um das herauszufinden, wurden die Teilnehmenden erst mal verarscht. 13:00 Uhr DASDING DASDING