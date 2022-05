Kletteraktion: 15-Jähriger bringt sich in Lebensgefahr!

Ein 15-Jähriger ist in Staufen bei Freiburg auf einen Strommast geklettert. Plötzlich fängt er Feuer.

Laut Polizei waren noch andere Leute dabei, als der 15-Jährige am Abend den Mast hochklettert. Sie können nur zugucken, als plötzlich die Stromspannung von der Leitung auf den Jugendlichen überspringt.

Kleidung fängt Feuer

Seine Klamotten fangen Feuer und der 15-Jährige steht wenig später in Flammen. Er schafft es, sich in einen nahe gelegenen See zu retten, um die Kleidung zu löschen. Trotzdem hat er schwere Verbrennungen. Seine Verletzungen sind aber nicht lebensgefährlich.