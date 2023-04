Eli zahlt Restaurant-Rechnung: Darum reden gerade alle über Steaks

Nach dem Gameball-Event in Hamburg gingen viele Streamer noch zusammen essen, allerdings hauten einige ab, ohne zu zahlen.

Als Eligella das Restaurant dann am Donnerstag als Letzter verlassen wollte, hatte der Kellner noch eine unangenehme Überraschung für ihn. So waren noch 15 Steaks, einige Getränke und Beilagen nicht bezahlt. Gesamtbetrag? 1.500 Euro. Eli zahlte die Rechnung. Das Verhalten der Leute, die die Rechnung geprellt haben, findet er aber ziemlich mies:

Wer hat sein Steak nicht bezahlt?

Das ist immer noch nicht klar. Seitdem Eli die Story erzählt hat, fragen sich Fans und andere Streamer, wer seine Rechnung nicht bezahlt haben könnte. Außerdem meldeten sich einige Twitch-Stars zum Thema zu Wort:

Wenn Leute sich immer einzecken & auf freundlich tun, aber dann die Rechnung immer dodgen, dann sind das Opfer. Egal wie viel oder wenig man verdient!!! Dann geh nicht aus wenn du kein Geld hast, habe ich früher nicht anders gemacht, war 2 Wochen immer zu Hause, weil kein Geld 🙃

Eigentlich erwarte ich von den Leuten die nicht gezahlt haben, dass sie sich wenigstens privat bei Eli entschuldigen - Geht nicht klar sowas & ist einfach Todes dreist

Aditotoro ermittelt 😂

Der Social-Media-Star aus der Schweiz war bei dem Event auch am Start. In seinem Stream hat er die Sitzordnung im Restaurant nachgezeichnet und versuchte so herauszufinden, wer nicht gezahlt haben könnte:

Nice to know: Eli hätte die Rechnung für die anderen nicht zahlen müssen. Dabei ist es auch egal, dass er der letzte Gast der Gruppe war. Beim Restaurantbesuch entsteht nämlich ein eigener Kaufvertrag für jeden einzelnen Gast und nicht für eine gesamte Gruppe.

Papaplatte findet die ganze Aufregung im Übrigen etwas übertrieben. Er wünscht sich wieder ein "paar normale Dramen":