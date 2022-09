Stefanie Giesinger: Das war die schlimmste Zeit ihres Lebens

In einem Interview erzählt das Model, wie sie sich aus einem tiefen Loch herausgekämpft hat.

Stefanie hat in der Vergangenheit schon offen über ihren Struggle mit Depressionen und Suizidgedanken gesprochen. Im "Emotion"-Magazin erzählt sie jetzt, dass es ihr nie so schlecht ging wie in 2020. Eine Therapie und Antidepressiva sollen ihr aber geholfen haben, aus dem Loch rauszukommen.

Social Media als Auslöser?

Tatsächlich nennt Stefanie Instagram als einen der Auslöser für ihren Breakdown. Sie sagt, dass es ihr sehr schwerfiel, mit Kritik auf Insta umzugehen. Hate-Kommentare nahm sie häufig persönlich. Ein anderer Grund soll beruflicher Stress gewesen sein. Stefanie erzählt, dass sie nicht gut Nein sagen kann bei Jobangeboten. Dank der Therapie nimmt sie sich jetzt aber mehr Pausen im Alltag und arbeitet an ihrer Einstellung zu Social Media.