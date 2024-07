Stegosaurus-Skelett für 45 Mio Dollar in NY versteigert

Im Auktionshaus Sotheby’s in New York ist jetzt ein ungewöhnliches Fundstück versteigert worden: das 40 Millionen Jahre alte fossile Skelett eines Stegosaurus. Es erzielte einen Rekordpreis. Martin Ganslmeier aus New York.