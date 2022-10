Bundespräsident Steinmeier ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Er will wichtige Dinge klären.

Frank-Walter Steinmeier wird sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Die beiden werden vermutlich über Waffenlieferungen sprechen. Es soll aber auch darum gehen, wie Deutschland der Ukraine helfen kann. Zu einem Plan der beiden wurden schon vor dem Treffen Infos bekannt. Steinmeier und Selenskyj wollen Städte und Gemeinden in Deutschland um Hilfe bitten. Sie sollen Partnerschaften für Orte in der Ukraine übernehmen.

Was ist geplant?

Die deutschen Städte und Gemeinden sollen ihre Partner in der Ukraine beim Wiederaufbau unterstützen. Es geht vor allem darum, dass die Menschen den Winter gut überstehen können. Denn: Viele haben nach den Angriffen von Russland gerade keinen Strom und keine Heizung mehr. Mit der Hilfe aus Deutschland könnte das schneller wieder repariert werden.

Die Ukraine wurde vor acht Monaten von Russland angegriffen. Seitdem herrscht in dem Land Krieg. Vor allem im Osten der Ukraine gibt es viele Kämpfe. In den letzten Wochen gab es auch in Kyjiw wieder Angriffe.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Februar den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erlangt. Russland konzentriert sich auf den Osten und Süden des Landes und hält einige Gebiete besetzt. Eine Offensive der ukrainischen Armee drängt das russische Militär zurück. Dabei wird deutlich, dass Russland brutal gegen die ukrainische Bevölkerung vorgeht. Konflikt seit 2014 Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Russland versucht Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sie sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

