Kommt der soziale Pflichtdienst für junge Menschen?

Das wünscht sich zumindest Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Vorschlag wird aber nicht von allen gefeiert.

Steinmeier sagt in der "Bild am Sonntag", dass der Dienst nicht unbedingt ein ganzes Jahr gehen müsse. Ein gewisser Zeitraum würde ausreichen. In diesen Bereichen soll der soziale Pflichtdienst geleistet werden:

Betreuung von Senioren

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Obdachlosenunterkünfte

Bundeswehr

Man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft Bürgern in Notlagen.

Gegenwind aus der Politik

Gegen den Pflichtdienst ist unter anderem die Familienministerin Lisa Paus. Sie sagt, dass eine solche Zeit in die individuelle Freiheit der Jugendlichen eingreift. Auch die FDP und Linke lehnen Steinmeiers Vorschlag aus ähnlichen Gründen ab. Die CDU unterstützt Steinmeiers Vorschlag, weil damit der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden könne.