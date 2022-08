Beef auf der Autobahn!

Auf der A61 ist ein Mann richtig wütend geworden. Zum Schluss stellte er sein Auto quer auf die Fahrbahn.

Ein 31-jähriger Autofahrer und seine Freundin waren in der Nacht auf Dienstag in zwei Autos auf der A61 Richtung Koblenz unterwegs. Ein 23-Jähriger in einem Kleintransporter fuhr der Freundin des Autofahrers so dicht auf, dass sie die Spur wechselte, schreibt die Polizei. Ihr Freund wurde wütend: Er überholte den Kleintransporter, fuhr in Schlangenlinien und wurde immer langsamer, damit der andere anhält.

Auto mitten auf der Autobahn abgestellt!

Als der Kleintransporter nicht anhielt, bremste der 31-jährige Autofahrer komplett und stellte sich quer auf die Autobahn. Er stieg aus und wollte den 23-Jährigen auch zum Aussteigen zwingen. Dieser blieb sitzen - also trat der 31-Jährige gegen die Autotür und machte diese kaputt.

Das Nachspiel

Auf dem Rasthof Rheinböllen kam dann die Polizei. Beide Männer müssen mit Anzeigen rechnen: Der 31-jährige Autofahrer wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung, der 23-jährige Kleintransporterfahrer wegen Nötigung.

