In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden Sternschnuppen über den Nachthimmel fliegen. So entdeckst du welche.

Gegen drei Uhr morgens am Sonntag soll es die meisten Sternschnuppen geben, berichtet Sven Melchert von der Vereinigung der Sternfreunde. Theoretisch treten in dieser Nacht rund 20 Sternschnuppen pro Stunde auf - in der Realität sieht man aber weniger.

Das Wetter spielt nicht ganz mit: In Baden-Württemberg soll es bewölkt sein, in Rheinland-Pfalz gibt es laut Wetterbericht immerhin Auflockerungen. Mit etwas Glück kannst du also auch eine entdecken und dir etwas wünschen.

Wie entstehen Sternschnuppen?

Mit über 180.000 Kilometern pro Stunde rasen die Meteoroide der "Lyriden" in die Erdatmosphäre und verglühen. Dadurch bringen sie die umgebende Luft zum Leuchten und man sieht Sternschnuppen am Himmel. Die "Lyriden" - so heißen die Sternschnuppen - kann man jedes Jahr im Frühling bewundern.

Hier siehst du den Meteorregen von letztem Jahr: