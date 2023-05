Türkei-Wahl: Verkehrschaos und lange Warteschlangen in Deutschland

Die Präsidenten-Wahl in der Türkei geht in die zweite Runde. 1,5 Millionen Menschen in Deutschland dürfen mit abstimmen.

Die türkischen Wahlberechtigten brauchten am Samstag aber sehr viel Geduld. Vor dem türkischen Konsulat in Karlsruhe mussten sie zum Teil vier Stunden warten. In Stuttgart-Zuffenhausen gab es über Stunden keine Parkplätze mehr. Etwa 2.000 Menschen warteten vor dem Wahllokal. Auch vor dem Konsulat in Berlin warteten die Menschen in einer langen Schlange. In Deutschland kann noch bis Mittwoch gewählt werden.

Diese beiden Männer stehen zur Wahl

Nach dem ersten Wahlgang hatte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Deshalb ist jetzt die Stichwahl nötig. In der Türkei wird am 28. Mai gewählt. Die beiden Kandidaten sind der aktuelle Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Kemal Kılıçdaroğlu. Es ist die erste Stichwahl, die es in der Türkei je gab.

Lief bei der Präsidentschaftswahl alles fair ab? Es gibt Kritik: