Temu, Wish und Co: Stiftung Warentest warnt vor Elektroschrott!

Stiftung Warentest hat günstige Elektroprodukte von sieben Online-Shops getestet - und teils erhebliche Mängel festgestellt.

Ein bei Wish bestellter Föhn ging zum Beispiel in Flammen auf, als die Luftzufuhr blockiert war, droppten die Warentester am Donnerstag. Das kam sonst im Test raus:

Bei vielen Waren ist die Qualität schlecht.

Powerbanks verfügten nicht über die angegebene Leistung oder entluden sich schnell.

Auch Ladegeräte waren in einigen Fällen schlechter als online beschrieben.

Zudem stellten Stiftung Warentest "deutliche Mängel" in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Shops fest.

Teilweise war der Rückversand mit 50 Euro ziemlich teuer oder sehr umständlich.

💡Für den Test wurden Produkte bei Temu, Wish, Aliexpress, Ebay, Amazon Marketplace, Banggood und Fruugo bestellt.

All in all: Die Stiftung Warentest konnte keinen der Online-Shops "uneingeschränkt" empfehlen. Positiv fielen die meist eingehaltenen Lieferzeiten auf. Allerdings: "Das Risiko, für ein vermeintliches Schnäppchen Elektroschrott um die halbe Welt transportieren zu lassen, ist hoch", erklärten die Testenden.