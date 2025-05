Am 33. Spieltag hat Angelo Stiller einen wüsten Tritt abbekommen. In zwei Wochen steht das Finale des DFB-Pokals an. Kann Stiller mitwirken?

Nach nur 16 Minuten war die Partie gegen Augsburg für den Mittelfeldmotor des VfB Stuttgart am Sonntag beendet. Noch während seiner Auswechslung kamen dem deutschen Nationalspieler die Tränen.

DFB-Pokalfinale: Hoffnung für den VfB bei Angelo Stiller Dauer 0:22 min DFB-Pokalfinale: Hoffnung für den VfB bei Angelo Stiller

VfB Stuttgart: Die Diagnose für Angelo Stiller ist da!

Ein Tag nach dem rüden Foul ist die Diagnose da. Die MRT-Bilder haben eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu Tage gefördert. Stiller kommt also erstmal mit dem Schrecken davon. Eine Teilnahme am DFB-Pokalfinale sowie am Final Four der Nations League ist wohl möglich.

Wir haben die Hoffnung, dass Angelo im Finale zum Einsatz kommen kann. Wir müssen aber den Heilungsverlauf abwarten.

Am Samstag, den 31. Mai, trifft der VfB Stuttgart auf Arminia Bielefeld. Es wäre der erste Titel seit der Meisterschaft 2007. Mit einem Pokalsieg wäre die fixe Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison verbunden. Über die Liga kann es der VfB am letzten Spieltag gegen RB Leipzig nicht mehr schaffen.