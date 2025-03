Offiziell: Stina Johannes verabschiedet sich von Eintracht-Fans

Über einen Wechsel der Frankfurter Torhüterin Stina Johannes wurde in den vergangenen Wochen immer wieder spekuliert. Nun macht sie ihren Abschied offiziell.

Die 25-Jährige wird ihren am 30. Juni auslaufenden Vertrag beim hessischen Bundesligisten nicht verlängern. Mit einem emotionalen Video wendet sich die Nationalspielerin an ihre Fans:

Es wurde ja schon sehr viel gemunkelt, sehr viel darüber geschrieben, viel darüber geredet (...). Ich habe mich entschlossen, im Sommer einen anderen Weg zu gehen und die Eintracht zu verlassen

Social-Media-Beitrag auf Instagram von stinajohannes

Neben Liebe und Verständnis in den Kommentaren gibt es auch erste Spekulationen und Fragen, wo Stina Johannes ab Sommer 2025 spielen wird. Gerüchten zufolge soll sie zum deutschen Rekordmeister nach Wolfsburg wechseln.

Stina Johannes bei der Eintracht Frankfurt

Stina Johannes wechselte 2022 von der SGS Essen an den Main. In drei Jahren absolvierte sie über 75 Spiele für Eintracht Frankfurt und reifte zur Nationalspielerin. Beim VfL Wolfsburg könnte sie die Nachfolge von Merle Frohms antreten, die ebenfalls in diesem Sommer wechselt.