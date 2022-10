DAS ist der Grund für die Störungen

auf Whatsapp teilen

Der Bahnverkehr in Norddeutschland stand am Morgen komplett still. Der Grund: Jemand hat wichtige Kabel zerstört.

Das hat die Deutsche Bahn bestätigt. An zwei Stellen in Deutschland - in Berlin und Nordrhein-Westfalen - seien Kabel "mutwillig und gezielt durchtrennt" worden, sagte Verkehrsminister Volker Wissing. Die Bundespolizei ermittelt jetzt und sucht den oder die Täter. Was war passiert? Der Funkkontakt zwischen Zügen und Leitstellen habe nicht mehr funktioniert, hieß es von der Bahn. Deshalb konnte in ganz Norddeutschland drei Stunden lang keine Bahn fahren. Tausende Reisende hingen an den Bahnhöfen fest oder konnten erst gar nicht losfahren. Betroffen waren auch die Fans vom 1. FC Kaiserslautern, die zum Auswärtsspiel nach Hamburg fahren wollten. Und was jetzt?! Jetzt fahren die Züge zwar wieder, es kommt trotzdem zu Zugausfällen und Verspätungen. Wenn du weg fahren willst, informierst du dich am Besten vorher auf der Webseite der Bahn oder in der Bahn-App "DB Navigator". Mehr zur Störung liest du hier: Züge Störung behoben - trotzdem noch Bahn-Chaos Wer heute mit dem Zug fahren will, muss sich auf größere Probleme einstellen. Es gibt viele Verspätungen und Ausfälle. mehr... 9:00 Uhr DASDING DASDING

Sendung am Sa. , 8.10.2022 13:00 Uhr, DASDING, DASDING