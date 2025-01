ChatGPT war down!

Tausende User haben Störungen bei ChatGPT gemeldet. Der KI-Chatbot war für viele nicht erreichbar. Das ist passiert!

Seit heute Mittag gab es Tausende Meldungen von Störungen bei ChatGPT. Die KI sei für viele User nicht erreichbar gewesen. Es habe lange Ladezeiten und Verbindungsabbrüche gegeben. Betroffen waren Deutschland, die USA, Großbritannien und andere Länder weltweit. Technische Probleme bei ChatGPT kommen häufiger vor. Dieses Mal scheint die Störung aber besonders massiv gewesen zu sein.

Auf X beschwerten sich User und spekulierten was hinter den Störungen steckt. "omg chatgpt ist down ich war noch nie so verloren in meinem Leben", schrieb ein User auf X.

ChatGPT server is down? Cyber attack? pic.twitter.com/kVmgJPP9yq

Das sagt ChatGPT:

ChatGPT soll das Problem identifiziert und gelöst haben, behält die Lage aber weiter im Auge. Der Grund für die Störungen ist nicht bekannt.

